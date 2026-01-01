Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
musicals

musicals

201 views

Вечірка для малечі

Вечірка для малечі

62K views

soundtrack

soundtrack

14K views

Pop

Pop

9.7K views

Tarantino Tunes

Tarantino Tunes

1K views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

565 views

James Bond : les indispensables

James Bond : les indispensables

2.2K views

Halloween

Halloween

1K views

Movie songs

Movie songs

28K views

Heaven knows

Heaven knows

463K views

DND Creepy Atmosphere

DND Creepy Atmosphere

806 views

Workout Time!

Workout Time!

31K views

Fun!

Fun!

4.5K views

Из фильмов

Из фильмов

12K views

A Time, and A Place

A Time, and A Place

312 views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

10K views

좋은음악

좋은음악

547 views

Musical

Musical

2.6K views

도요한

도요한

1.6K views

Girl Vibe

Girl Vibe

29K views

Halloween

Halloween

62K views

James bond

James bond

292 views

Good mood music

Good mood music

5.3K views

halloween

halloween

879 views

Disney

Disney

39K views

блестящие находки

блестящие находки

82K views

OPM

OPM

3.8K views

Real listen list

Real listen list

770 views

kids songs

kids songs

16K views

Soundtrack

Soundtrack

1K views

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

697 views

가을 드라마ot

가을 드라마ot

5.3K views

요새 듣는 노래

요새 듣는 노래

262 views

Broadway

Broadway

1.6K views

드라마

드라마

2.3K views

Mysterious

Mysterious

2.4K views

Book reading

Book reading

348 views

Broadway Belting

Broadway Belting

133K views

favorite main themes

favorite main themes

555 views

Party mix

Party mix

2.7K views

Halloween

Halloween

13K views

Disney

Disney

503K views

party

party

292 views

Quentin Tarantino - Film & TV Favourites

Quentin Tarantino - Film & TV Favourites

34K views

workout

workout

69K views

Grammys Song of the year winners

Grammys Song of the year winners

215 views

summer playlist

summer playlist

76K views

poppy's party playlist

poppy's party playlist

106K views

James Bond Opening Credits Songs

James Bond Opening Credits Songs

559 views

OPM Songs

OPM Songs

50K views