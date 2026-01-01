German pop

41 playlist(s)

German Pop Now: German Pop Hits

German Pop Now: German Pop Hits
Fresh Energy - Germany

Fresh Energy - Germany
German Pop Rotation

German Pop Rotation

German Pop Throwback

German Pop Throwback
German Pop 2026

German Pop 2026
Singalong Hits Germany

Singalong Hits Germany
Emotional Songs: Germany

Emotional Songs: Germany
'10s German Pop

'10s German Pop
German Summer Aura

German Summer Aura
Deutschpop Hits 2025

Deutschpop Hits 2025
Rap

Rap

927 views

Girls, Girls, Girls!

Girls, Girls, Girls!

1.8K views

Deutschland music

Deutschland music

89K views

Lernen

Lernen

296 views

Deutsche Musik

Deutsche Musik

14K views

Lieblings Musik

Lieblings Musik

9.1K views

german songs

german songs

4.3K views

Frühling 2026

Frühling 2026

2.2K views

German Songs

German Songs

8K views

Meine Lieder

Meine Lieder

197K views

Gute Alte Zeiten

Gute Alte Zeiten

19K views

deutsche Musik

deutsche Musik

306 views

Sommer 2024

Sommer 2024

3.7K views

Schön

Schön

6.6K views

Party

Party

791 views

Liebe

Liebe

377 views

lieder von Herzi

lieder von Herzi

471 views

beste Musik

beste Musik

69K views

Auto

Auto

565 views

German favorites

German favorites

221 views

Deutsche Musik

Deutsche Musik

4.4K views

Vielleicht

Vielleicht

709 views

Sommer Playlist

Sommer Playlist

14K views

Good vibes

Good vibes

26K views

Liebling's Musig im Moment

Liebling's Musig im Moment

13K views

Deutsch Pop

Deutsch Pop

361 views

Lieder

Lieder

2.4K views

lieblings Lieder

lieblings Lieder

4K views

Thai Love Deutsch 2025

Thai Love Deutsch 2025

2K views

Charts

Charts

13K views

Deutsch Musik

Deutsch Musik

338 views