African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
High Life Music

High Life Music

924 views

Amapiano

Amapiano

548 views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.4K views

amapiano songs

amapiano songs

190 views

old pure reggae

old pure reggae

20K views

Discover

Discover

36K views

Naija

Naija

6.9K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

3.4K views

Enjoy

Enjoy

1.6K views

my music p

my music p

80K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2K views

Vibes

Vibes

274 views

Feel Good

Feel Good

473 views

Latest 2025

Latest 2025

32K views

besoin

besoin

269 views

Stephen 003

Stephen 003

873 views

Piano SA

Piano SA

1.1K views

party

party

1.4K views

afrobeats

afrobeats

146 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

4.2K views

Highlife

Highlife

134 views

Car playlist

Car playlist

331 views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

1K views

Old school afrobeats

Old school afrobeats

13K views

Amapiano noma

Amapiano noma

485 views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

4.5K views

Amapiano List

Amapiano List

925 views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.8K views

Amapiano

Amapiano

2.9K views

car playlist

car playlist

978 views

2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

11K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

39K views

afrobeats

afrobeats

222 views

Mood

Mood

143 views

Naija

Naija

11K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

115K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

659 views

Afro beats

Afro beats

198K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Amapiano

Amapiano

2.4K views

Saturday bangers

Saturday bangers

200 views

Naija

Naija

1.5K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.7K views

Mains oldies

Mains oldies

27K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

43K views

Diamond latest

Diamond latest

355 views

rough amapiano

rough amapiano

4.7K views

Afrobeat

Afrobeat

2.3K views

Naija oldschool

Naija oldschool

15K views