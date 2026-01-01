J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
オリジナルソング

オリジナルソング

2.1K views

お気に入り

お気に入り

2.4K views

70年代

70年代

5.3K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

397 views

最新曲

最新曲

386 views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

313 views

音楽

音楽

66K views

80年代

80年代

1.9K views

テキコレ

テキコレ

127 views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

133 views

好き

好き

7.7K views

90年代

90年代

4K views

最新好きな曲

最新好きな曲

37K views

ドラマ

ドラマ

302 views

好きな曲

好きな曲

135 views

春ドラマ

春ドラマ

402 views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

6.1K views

プレイリスト

プレイリスト

1.5K views

みゆき

みゆき

19K views

姫ビック

姫ビック

62K views

お気に入り

お気に入り

4K views

80年代

80年代

302 views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

767 views

懐ソン３

懐ソン３

83K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.1K views

好きなやつ

好きなやつ

148K views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

285 views

ドラマ曲

ドラマ曲

1K views

カラオケ

カラオケ

471 views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.2K views

ドライブ

ドライブ

38K views

アニソン

アニソン

21K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

110 views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

400 views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

389 views

オススメ

オススメ

2.6K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

25K views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

769 views

青春ベスト

青春ベスト

18K views

アイドル

アイドル

578 views

お気に入り

お気に入り

577 views

懐メロ

懐メロ

49K views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

545K views

カラオケ

カラオケ

5.5K views

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

326 views

昭和ヒット

昭和ヒット

216K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

ポジティブ

ポジティブ

115 views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.2K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.2K views