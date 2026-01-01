Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
Hindi chill mix Dec 2025

Hindi chill mix Dec 2025

412 views

Punjabi

Punjabi

872K views

KK Songs

KK Songs

1.2K views

Fusions

Fusions

1.9K views

Haryana Best

Haryana Best

4.3K views

Bollywood guitars

Bollywood guitars

235 views

Desi House music

Desi House music

189 views

Old is Gold

Old is Gold

6.2K views

workout

workout

194K views

Ali music

Ali music

147K views

New New

New New

1.2K views

To play with her

To play with her

249 views

Bollywood

Bollywood

181K views

punjabi

punjabi

5.2K views

Personal Love

Personal Love

125 views

new songs

new songs

265 views

JM Music

JM Music

419 views

kannada playlist

kannada playlist

193 views

Tamil 2022

Tamil 2022

732K views

The best of Thumris

The best of Thumris

177K views

Punjabi

Punjabi

918 views

Techno Carnatic

Techno Carnatic

462 views

Hindi - old - happy

Hindi - old - happy

5.2K views

Punjabi gym

Punjabi gym

681 views

Ghazals

Ghazals

192 views

Hardcore punjabi

Hardcore punjabi

20K views

Hindi

Hindi

640 views

Vibe

Vibe

242 views

Calm (Instrumentals)

Calm (Instrumentals)

20K views

Punjabi songs

Punjabi songs

228 views

Joy travel

Joy travel

334 views

New Songs

New Songs

1.1K views

dance beats Bollywood

dance beats Bollywood

63K views

Sachin - Bolly

Sachin - Bolly

947 views

Melody

Melody

2K views

1990-99 Bollywood Top 100

1990-99 Bollywood Top 100

57K views

weeding dance

weeding dance

1.8K views

Indie Selects by Shoonya

Indie Selects by Shoonya

2.7K views

Tamil

Tamil

248 views

Gym Music 2025 Hindi

Gym Music 2025 Hindi

752 views

Hindi

Hindi

26K views

Vintage Hindi Songs

Vintage Hindi Songs

41K views

Neha beats

Neha beats

132 views

Rock

Rock

152 views

Telugu songs

Telugu songs

430 views

lastest songs

lastest songs

4.5K views

Hindi songs

Hindi songs

5.8K views

90s favourites

90s favourites

1.2K views

Best of Haryana

Best of Haryana

1.1K views

Romance 2020s

Romance 2020s

17K views