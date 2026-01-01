Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Mellow Mornings

Mellow Mornings

198 views

Slowly Gently

Slowly Gently

443 views

Heart Of The Storm

Heart Of The Storm

1.4K views

oldies and goodies!

oldies and goodies!

415K views

Car song

Car song

604 views

Bright Leaves, Cold Air

Bright Leaves, Cold Air

373 views

어쿠스틱 관리용

어쿠스틱 관리용

1.1K views

Easy Listening

Easy Listening

202 views

Taylor-less Fall Sweater Mix

Taylor-less Fall Sweater Mix

825 views

Folklore flash

Folklore flash

12K views

Українскі пісні

Українскі пісні

13K views

차트

차트

582 views

Carly’s songs

Carly’s songs

216 views

Road Trip Mix

Road Trip Mix

11K views

Hopeless romantic

Hopeless romantic

28K views

Country

Country

1.4K views

Chansons d' amour en acoustique

Chansons d' amour en acoustique

9.7K views

Meditacion

Meditacion

546 views

opm love songs

opm love songs

16K views

Good spooky country

Good spooky country

934 views

Chilled drive

Chilled drive

26K views

Car Playlist

Car Playlist

2.1K views

Mellow folk

Mellow folk

36K views

70's

70's

14K views

folklore felipe

folklore felipe

540 views

not so sad indie

not so sad indie

32K views

Various

Various

240K views

듣기편한팝

듣기편한팝

733 views

Work mornings

Work mornings

1.8K views

Birth - Chill

Birth - Chill

286 views

Cozy Stitching Playlist

Cozy Stitching Playlist

150 views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

61K views

切ないLove Song

切ないLove Song

2.8K views

Tomorrow is a Long Time

Tomorrow is a Long Time

188 views

Night night

Night night

52K views

Spring 2026

Spring 2026

563 views

Akong playlist

Akong playlist

1K views

Irish pub

Irish pub

29K views

Прикольний блюз

Прикольний блюз

801 views

hawaiian Songs

hawaiian Songs

13K views

Soulful

Soulful

1.3K views

Folklore Argentino

Folklore Argentino

352 views

2025 Tamil

2025 Tamil

42K views

팝

256 views

Soft Hearted Jams

Soft Hearted Jams

746 views

聞きたいわ

聞きたいわ

149 views

A Folk Country & Blues

A Folk Country & Blues

209K views

Mountain Sunset

Mountain Sunset

73K views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.2K views

Tomar y tomar

Tomar y tomar

876 views