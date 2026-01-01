Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Gamed

Gamed
Tarab

Tarab
Aywa Araby

Aywa Araby
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Warm Up Pop

Warm Up Pop

101K views

يا قادر

يا قادر

61K views

اغاني

اغاني

105K views

رايق

رايق

157K views

للبحر

للبحر

490 views

اغاني الطيبين

اغاني الطيبين

23K views

تدعين تدهل

تدعين تدهل

793 views

طرب

طرب

104K views

اغاني حلوه

اغاني حلوه

173K views

دازو ليام

دازو ليام

56K views

Cours de danse

Cours de danse

531 views

بوووووم

بوووووم

7.5K views

Iraqi

Iraqi

1.2M views

Été

Été

2.2K views

ادوية

ادوية

9.3K views

Bil Alb جواد بشار

Bil Alb جواد بشار

1.5K views

Dificile mix

Dificile mix

113 views

Arabic 2024

Arabic 2024

18K views

رومنسى

رومنسى

212K views

غاني

غاني

47K views

اغاني

اغاني

47K views

موسيقى

موسيقى

14K views

هااتت

هااتت

91K views

خليجي 2023

خليجي 2023

8.6K views

رقص

رقص

18K views

رومنسي

رومنسي

656 views

اغاني راديو سوا

اغاني راديو سوا

59K views

Arabic

Arabic

170 views

my own playlist

my own playlist

372 views

مرزمن

مرزمن

21K views

رواق قديم

رواق قديم

681 views

Rap

Rap

7.9K views

Netlife أغاني عراقية

Netlife أغاني عراقية

16K views

ميحد

ميحد

31K views

Arabic mix

Arabic mix

847 views

علي ديك

علي ديك

1K views

90s

90s

708 views

Summer 2025

Summer 2025

59K views

اماكن السهر

اماكن السهر

551 views

ميكس هادي

ميكس هادي

28K views

Arabic

Arabic

15K views

رقص

رقص

628K views

الو وي توحشتك ارواحي

الو وي توحشتك ارواحي

9.4K views

تونسي ٢

تونسي ٢

55K views

عراقي

عراقي

71K views

Old But Gold

Old But Gold

13K views

متكبرة

متكبرة

216K views

غداره

غداره

1.4K views

حب

حب

815 views

منوعات

منوعات

3M views