R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
jamming breakfast

jamming breakfast

16K views

Party mix 80

Party mix 80

17K views

Smooth

Smooth

1.9K views

chill time

chill time

425 views

Soul

Soul

223 views

Chill vibes

Chill vibes

843 views

Sundown Sessions

Sundown Sessions

361 views

Vibe Out

Vibe Out

327 views

90s and 2000s hits

90s and 2000s hits

260K views

Slow

Slow

1K views

Motown

Motown

73K views

70s Motown

70s Motown

81K views

the funk

the funk

937 views

My jams 2020

My jams 2020

179K views

old school music

old school music

1.5K views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

3.8K views

어르신의플리94

어르신의플리94

6.3K views

Oldies

Oldies

282 views

나도 내 취향을 몰라

나도 내 취향을 몰라

1.2K views

80's music

80's music

615 views

Slow

Slow

20K views

Motown

Motown

10K views

2026 오디너리 summer

2026 오디너리 summer

2.1K views

The Wake Up Lunes

The Wake Up Lunes

18K views

Gaming

Gaming

10K views

Fab songs 2024

Fab songs 2024

21K views

Just my vibe

Just my vibe

503 views

Valentine’s Mix

Valentine’s Mix

4.6K views

R&B

R&B

10K views

2010년대 국내 알앤비 탑

2010년대 국내 알앤비 탑

19K views

Early 2000

Early 2000

95K views

바이브R&B

바이브R&B

4.8K views

love songs

love songs

10K views

R&B 90s and 2000s

R&B 90s and 2000s

25K views

Favourite

Favourite

972 views

Oldies

Oldies

3.6K views

도시감성

도시감성

13K views

Winter 2026

Winter 2026

466 views

Old school playlist

Old school playlist

1.5K views

Different kinda Vibe

Different kinda Vibe

443 views

R&B

R&B

2.5K views

Rap workout

Rap workout

5.9K views

Oldies

Oldies

46K views

Songs that don't suck

Songs that don't suck

6.2K views

funky soul

funky soul

788 views

Safe

Safe

3.1K views

college days

college days

1K views

Bouncy Beat

Bouncy Beat

55K views

Upbeat

Upbeat

435 views

Feel good vibes

Feel good vibes

16K views