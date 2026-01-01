R&B & soul
125 playlist(s)
jamming breakfast
16K views
Party mix 80
17K views
Smooth
1.9K views
chill time
425 views
Soul
223 views
Chill vibes
843 views
Sundown Sessions
361 views
Vibe Out
327 views
90s and 2000s hits
260K views
Slow
1K views
Motown
73K views
70s Motown
81K views
the funk
937 views
My jams 2020
179K views
old school music
1.5K views
90s Rhythm & Blues
3.8K views
어르신의플리94
6.3K views
Oldies
282 views
나도 내 취향을 몰라
1.2K views
80's music
615 views
Slow
20K views
Motown
10K views
2026 오디너리 summer
2.1K views
The Wake Up Lunes
18K views
Gaming
10K views
Fab songs 2024
21K views
Just my vibe
503 views
Valentine’s Mix
4.6K views
R&B
10K views
2010년대 국내 알앤비 탑
19K views
Early 2000
95K views
바이브R&B
4.8K views
love songs
10K views
R&B 90s and 2000s
25K views
Favourite
972 views
Oldies
3.6K views
도시감성
13K views
Winter 2026
466 views
Old school playlist
1.5K views
Different kinda Vibe
443 views
R&B
2.5K views
Rap workout
5.9K views
Oldies
46K views
Songs that don't suck
6.2K views
funky soul
788 views
Safe
3.1K views
college days
1K views
Bouncy Beat
55K views
Upbeat
435 views
Feel good vibes
16K views